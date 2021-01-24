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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Lausebengel", Berlin

Kabel EinsFolge vom 24.01.2021
"Lausebengel", Berlin

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 24.01.2021: "Lausebengel", Berlin

44 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 12

Als charmanter Gastgeber will Janosch Thomsen im Restaurant "Lausebengel" an den Start gehen. Janosch ist in Kreuzberg aufgewachsen und kennt seine "Hood" in- und auswendig. Er weiß genau, was hier gut funktioniert und was nicht. Im "Lausebengel" werden klassische Gerichte modern interpretiert - Kreuzberg-Style versteht sich!

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