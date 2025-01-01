Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Beef Kitchen", Apensen

Kabel Eins

45 Min.Ab 6

Wochenstart des Hamburger Gastro-Wettstreits: Heute verschlägt es den Profi Mike Süsser nach Apensen, ca. 40 Kilometer vor der Grenze der Hansestadt gelegen. Der fröhliche Gastgeber und gelernte Koch Michael Knirsch präsentiert dort mit nordischem Charme sein Restaurant "Beef Kitchen". Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch ist hier das Gebot der Stunde. Die strenge Konkurrenz und Mike Süsser sind gespannt!

