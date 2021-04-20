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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Zimt & Koriander" gibts griechische Küche in kleinen Happen

Kabel EinsFolge vom 20.04.2021
Im "Zimt & Koriander" gibts griechische Küche in kleinen Happen

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Folge vom 20.04.2021: Im "Zimt & Koriander" gibts griechische Küche in kleinen Happen

44 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 6

Im schönen Hamburger Stadtteil Eimsbüttel befindet sich das "Zimt & Koriander", das Herzstück des heutigen Gastgebers Gilmas Vechmpi. Zwischen hübschen Altbauten und vielen Grünflächen bietet der gebürtige Grieche Tapas-Spezialitäten aus seiner Heimat an. Ob er damit bei der hungrigen Konkurrenz punkten und den goldenen Teller abstauben kann?

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