Das "Wilhelms im Wälderhaus" setzt auf NachhaltigkeitJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.04.2021: Das "Wilhelms im Wälderhaus" setzt auf Nachhaltigkeit
44 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 6
Nachhaltigkeit ist das Steckenpferd des heutigen Gastgebers Thomas Wahnschaffe. In seinem architektonisch einmaligen "Wilhelms im Wälderhaus" wird regionale Küche mit den besten Produkten aus maximal 100 km Umkreis kredenzt - ein vielversprechendes Statement. Ob das zum Sieg ausreicht?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen