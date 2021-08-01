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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Restaurant Michelangelo", Hamburg

Kabel EinsFolge vom 01.08.2021
"Restaurant Michelangelo", Hamburg

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.08.2021: "Restaurant Michelangelo", Hamburg

44 Min.Folge vom 01.08.2021Ab 6

Seit 30 Jahren ist Angelo Convertino eine bekannte Instanz unter den Hamburger Italienern. Sogar die hiesige Prominenz ist hier hin und wieder zu Besuch und lässt sich Angelos italienische Klassiker schmecken. Promikoch Mike Süsser ist hier also bestens aufgehoben und möchte sich mitsamt der vier Mitstreiter überzeugen lassen. Finale in der Hansestadt - der goldene Teller ruft!

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