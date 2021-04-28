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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "bi:braud" wird gehoben und modern gekocht

Kabel EinsFolge vom 28.04.2021
Im "bi:braud" wird gehoben und modern gekocht

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.04.2021: Im "bi:braud" wird gehoben und modern gekocht

44 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 6

Heute lädt die gelernte Köchin Alina Bebrout ein, gehobene und modern interpretierte, französische Küche zu genießen! In ihrem Lokal "bi:braud", unweit des bekannten Münster in der Ulmer Altstadt, will sie mit ihren Menüs die Messlatte hoch ansetzen. Werden Kochkunst und Charme beeindrucken können und den goldenen Teller greifbar machen?

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