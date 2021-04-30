Das "Neuhof am See" ist ein GourmetrestaurantJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.04.2021: Das "Neuhof am See" ist ein Gourmetrestaurant
44 Min.Folge vom 30.04.2021Ab 6
Am Finaltag nimmt der entspannte, aber perfektionistische Küchenchef Hendrik Ketter mit dem Lokal "Neuhof am See" volle Fahrt auf, den Wochensieg für sich zu verbuchen! Im Aussiedlerhof in Gundelfingen an der Donau heißt man im Gourmetrestaurant mit gehobener Küche vom Motorradfahrer bis zum Champagnerliebhaber jedermann gerne willkommen. Kann Hendrik heute den Sieg einfahren?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen