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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekocht

Kabel EinsFolge vom 10.05.2021
Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekocht

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Folge vom 10.05.2021: Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekocht

44 Min.Folge vom 10.05.2021Ab 6

Wie kocht man zum Whiskey! Genau das wollen Inhaberin Marion und Koch Chris der Konkurrenz und Mike Süsser zeigen. Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" werden die Aromen des Schnapses auf den Teller übersetzt. Kann die Symbiose von Whisky und Essen überzeugen?

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