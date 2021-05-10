Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekochtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.05.2021: Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" wird zum Whisky gekocht
44 Min.Folge vom 10.05.2021Ab 6
Wie kocht man zum Whiskey! Genau das wollen Inhaberin Marion und Koch Chris der Konkurrenz und Mike Süsser zeigen. Im "Mr. Pepper's by Whiskykoch" werden die Aromen des Schnapses auf den Teller übersetzt. Kann die Symbiose von Whisky und Essen überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen