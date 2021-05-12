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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Die "Comedy Hall" ist ein Verzehrtheater

Kabel EinsFolge vom 12.05.2021
Die "Comedy Hall" ist ein Verzehrtheater

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.05.2021: Die "Comedy Hall" ist ein Verzehrtheater

44 Min.Folge vom 12.05.2021Ab 6

Die "Comedy Hall" bietet seinen Gästen neben guter Unterhaltung hessische Küche. Aber mit einem interessanten neumodischen Twist! Dabei spielen regionale und frische Zutaten eine große Rolle. Bringt die Show und v. a. das Essen die Konkurrenz zum Lachen?

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