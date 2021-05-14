Kaltwasser's Wohnzimmer: Moderne regionale KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.05.2021: Kaltwasser's Wohnzimmer: Moderne regionale Küche
44 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 6
Mit Liebe kochen. Das ist für Küchenchef und Inhaber Marc wichtig! In seinem Restaurant "Kaltwasser's Wohnzimmer" bietet er seinen Gästen regionale und saisonale Gerichte. Feinkost mit einer Prise Lässigkeit soll hier auf dem Tisch landen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen