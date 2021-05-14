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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kaltwasser's Wohnzimmer: Moderne regionale Küche

Kabel EinsFolge vom 14.05.2021
Kaltwasser's Wohnzimmer: Moderne regionale Küche

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Folge vom 14.05.2021: Kaltwasser's Wohnzimmer: Moderne regionale Küche

44 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 6

Mit Liebe kochen. Das ist für Küchenchef und Inhaber Marc wichtig! In seinem Restaurant "Kaltwasser's Wohnzimmer" bietet er seinen Gästen regionale und saisonale Gerichte. Feinkost mit einer Prise Lässigkeit soll hier auf dem Tisch landen.

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