"Star Canyon", Wettstetten

44 Min.Ab 6

Auf 600 Quadratmetern lebt Tommy Wörner in seinem "Star Canyon" den "american dream". Mit amerikanischer und internationaler Küche kann sich der junge Gastronom in der Gemeinde Wettstetten bislang behaupten - und das will er auch diese Woche im Wettkampf schaffen! Winkt am Ende des Tages der goldene Teller als Belohnung?

