Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Star Canyon", Wettstetten
44 Min.Ab 6
Auf 600 Quadratmetern lebt Tommy Wörner in seinem "Star Canyon" den "american dream". Mit amerikanischer und internationaler Küche kann sich der junge Gastronom in der Gemeinde Wettstetten bislang behaupten - und das will er auch diese Woche im Wettkampf schaffen! Winkt am Ende des Tages der goldene Teller als Belohnung?
