"Zum Kuchlbauer Ingolstadt", IngolstadtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Zum Kuchlbauer Ingolstadt", Ingolstadt
44 Min.Ab 6
Zum Bergfest lädt Inga Weise die Konkurrenz ins bayerische Brauereilokal "Zum Kuchlbauer Ingolstadt" im Herzen der Großstadt - seit 35 Jahren eine Institution! In den letzten Tagen mauserte sie sich zur Kritikerin der Runde. Heute muss sie selbst ran und mit bodenständiger Küche und rustikalem Ambiente ordentlich Punkte einfahren. Kann sie sich einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins