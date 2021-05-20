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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Marco's Ingolstadt: Italien neu gedacht

Kabel EinsFolge vom 20.05.2021
Marco's Ingolstadt: Italien neu gedacht

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Folge vom 20.05.2021: Marco's Ingolstadt: Italien neu gedacht

44 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 6

Den klassischen Italiener sucht man im "Marco's Ingolstadt" vergeblich! Der jüngste Gastronom der Runde, der 25-jährige Marco Auernhammer, will heute nicht nur mit exklusivem Ambiente, sondern auch mit gehoben italienischer Kulinarik begeistern. Ob er damit den Wettkampf um den goldenen Teller für sich entscheidet?

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