"Waldschänke Killewittchen", Eschweiler
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Waldschänke Killewittchen", Eschweiler
44 Min.Ab 6
In Eschweiler betreibt Karina die "Waldschänke Killewitchen". Sie geht diese Woche als einzige Frau ins Rennen um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser verschafft sich einen Eindruck von Karinas vorwiegend deutscher Küche. Kann sie den Profi mit ihrem Konzept überzeugen?
