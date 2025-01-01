Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldschänke Killewittchen", Eschweiler

Kabel Eins
"Waldschänke Killewittchen", Eschweiler

"Waldschänke Killewittchen", EschweilerJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Waldschänke Killewittchen", Eschweiler

44 Min.Ab 6

In Eschweiler betreibt Karina die "Waldschänke Killewitchen". Sie geht diese Woche als einzige Frau ins Rennen um den besten Biker-Treff in der Eifel. Mike Süsser verschafft sich einen Eindruck von Karinas vorwiegend deutscher Küche. Kann sie den Profi mit ihrem Konzept überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen