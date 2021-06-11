Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischt

Kabel EinsFolge vom 11.06.2021
Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischt

Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 11.06.2021: Im "Zu den 4 Winden" wird deutsche Küche aufgetischt

44 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 6

Der Eifeler Gastronomie-Wettstreit geht in die letzte Runde. Bernd betreibt seit sieben Jahren sein Lokal "Zu den 4 Winden". Hungrige Biker kommen hier bei Burger und Schnitzel voll auf ihre Kosten. Schafft es Bernd damit bis an die Spitze und fährt im Finale des Biker-Spezials sogar den Sieg ein?

Alle verfügbaren Folgen