Gehobene Landhausküche im "Gaumenkitzel"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.07.2021: Gehobene Landhausküche im "Gaumenkitzel"
44 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 6
Die Jagd um den goldenen Teller steigt diese Woche in der sächsischen Landeshauptstadt! Tilo Hamann und sein Lokal mit dem verheißungsvollen Titel "Gaumenkitzel" machen den Anfang. Gehobene Landhausküche hat sich der gelernte Koch auf die Fahne geschrieben, mit der er den Gaumen des Profikochs Mike Süsser und den der vier Mitstreiter gehörig kitzeln will.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen