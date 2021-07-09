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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Grubers Welt" ist ein deutsch-tschechisches Wirtshaus

Kabel EinsFolge vom 09.07.2021
"Grubers Welt" ist ein deutsch-tschechisches Wirtshaus

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Folge vom 09.07.2021: "Grubers Welt" ist ein deutsch-tschechisches Wirtshaus

44 Min.Folge vom 09.07.2021Ab 6

In "Grubers Welt" ist immer ordentlich Stimmung! Genau die soll dem heutigen Gastgeber Markus Hennig zum Sieg verhelfen. Auf den Teller kommen hier böhmische Gerichte, die vor allem zum beliebten kühlen Blonden passen müssen. Denn: Es geht heute in Dresdens einzige "Tankbier-Bar"!

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