Das "Keramikos" interpretiert griechische Klassiker neuJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.07.2021: Das "Keramikos" interpretiert griechische Klassiker neu
44 Min.Folge vom 20.07.2021Ab 6
Das Restaurant "Keramikos" interpretiert traditionelle griechische Klassiker neu. Inhaber Panos will alten Rezepten einen modernen Touch geben. In der Küche hat hauptsächlich seine Mama das Sagen. Können Mutter und Sohn die Konkurrenz überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen