Das "Fire Tiger" kocht vietnamesischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.07.2021: Das "Fire Tiger" kocht vietnamesisch
44 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 6
Traditionell vietnamesische Küche verspricht Nguyen Thanh Luan am vierten Tag der Woche im "Fire Tiger" in Friedrichshain! Der Kampfsport-Fan und leidenschaftliche Gastronom will die Konkurrenz und Mike Süsser mit gesunden Speisen aus der Heimat umhauen. Trifft er den Geschmack der Mitstreiter oder muss er sich heute geschlagen geben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen