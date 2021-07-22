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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Fire Tiger" kocht vietnamesisch

Kabel EinsFolge vom 22.07.2021
Das "Fire Tiger" kocht vietnamesisch

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Folge vom 22.07.2021: Das "Fire Tiger" kocht vietnamesisch

44 Min.Folge vom 22.07.2021Ab 6

Traditionell vietnamesische Küche verspricht Nguyen Thanh Luan am vierten Tag der Woche im "Fire Tiger" in Friedrichshain! Der Kampfsport-Fan und leidenschaftliche Gastronom will die Konkurrenz und Mike Süsser mit gesunden Speisen aus der Heimat umhauen. Trifft er den Geschmack der Mitstreiter oder muss er sich heute geschlagen geben?

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