Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?

Kabel EinsFolge vom 29.08.2022
Joyn+
Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?

Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.08.2022: Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?

44 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12

Auftakt in eine neue Woche in der Region Chemnitz: Den Start macht Gastgeber Tobi, der seinen Gästen im "Tannenhaus" gehobene Crossover Küche im Hotelrestaurant bieten möchte. Der Tobi ist übrigens kein Unbekannter, denn er hat schonmal in der Lüneburger Heide bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht und sogar gewonnen. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat und möchte seinen Sieg verteidigen.

Alle verfügbaren Folgen