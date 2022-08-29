Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.08.2022: Was macht den Tobias im "Tannenhaus" ?
44 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in der Region Chemnitz: Den Start macht Gastgeber Tobi, der seinen Gästen im "Tannenhaus" gehobene Crossover Küche im Hotelrestaurant bieten möchte. Der Tobi ist übrigens kein Unbekannter, denn er hat schonmal in der Lüneburger Heide bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht und sogar gewonnen. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat und möchte seinen Sieg verteidigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen