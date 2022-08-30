Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 30.08.2022: Pasta wie bei Nonna im "MEDITERRANEUM"
44 Min.Folge vom 30.08.2022Ab 12
Der zweite Tag führt in das "MEDITERRANEUM" in Chemnitz. Gastgeberin Concetta kommt aus Apulien und lädt hier getreu dem Lokalnamen zu mediterraner Küche ein und kocht liebevoll nach Rezepten ihrer italienischen Mutter und Tanten. Obwohl sie gelernte Musikerin ist, ist Concetta schon in vielen verschiedenen Küchen dieser Welt gewesen, unteranderem auf Fuerteventura.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen