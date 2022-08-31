¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.08.2022: ¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !
44 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 12
Ein spanisches Lokal ohne Spanier? Das klingt ungewöhnlich. Im "Hispano" kocht Michél "Micha" Gerichte aus dem Süden - und das als gebürtiger Chemnitzer. Seine Konkurrenz möchte er mit bestmöglicher Authentizität überzeugen. Ob ihm das gelingt? Bevor Micha das Lokal 2020 übernommen hat, war es schonmal bei Mein Lokal, Dein Lokal, damals noch unter der Führung von Jana. Hat sich seitdem viel im Lokal verändert?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen