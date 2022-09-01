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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

Kabel EinsFolge vom 01.09.2022
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Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.09.2022: Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?

44 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 12

Yvonne erwartet die Runde im "HOLZWURM" in Seiffen. Der Ort wird aufgrund seiner Holzmanufakturen gerne auch als "Spielzeugdorf" bezeichnet und ist ein richtiger Touristenmagnet. Wie treffend, dass sich auch bei Yvonne alles rund ums Holz dreht! Denn von innen sieht der Laden aus wie ein hölzernes Puppenhaus von damals. Und damit werden Seiffener als auch die Touristen verzaubert und das seit 27 Jahren.

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