Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 01.09.2022: Ist im Essen der "HOLZWURM" drin?
44 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 12
Yvonne erwartet die Runde im "HOLZWURM" in Seiffen. Der Ort wird aufgrund seiner Holzmanufakturen gerne auch als "Spielzeugdorf" bezeichnet und ist ein richtiger Touristenmagnet. Wie treffend, dass sich auch bei Yvonne alles rund ums Holz dreht! Denn von innen sieht der Laden aus wie ein hölzernes Puppenhaus von damals. Und damit werden Seiffener als auch die Touristen verzaubert und das seit 27 Jahren.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
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