Verdient das Essen von "Die Burg" einen Ritterschlag?Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 02.09.2022: Verdient das Essen von "Die Burg" einen Ritterschlag?
44 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 12
Das Restaurant "Die Burg" ist diese Woche Schauplatz des Finales. Obwohl Drachen und Kerker hier eher weniger zu finden sind, überrascht Gastgeber Jörg mit seiner ganz persönlichen Note. Kann er sich mit seiner deutsch-italienischen Küche den Goldenen Teller erkämpfen? Denn von innen erinnert das Lokal eher an ein buntes Kuriositätenmuseum. Und wem das nicht genug ist, der kann sich von der Schnapsauswahl verzaubern lassen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen