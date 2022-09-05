Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy LandhauskücheJetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.09.2022: Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy Landhausküche
44 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12
Auftakt in eine neue Woche im Münsterland. Der Startschuss fällt bei Gastgeber Jörg im "LANDHAUS GRÜNEKLEE". Jörg will seine Gäste mit seiner Landhausküche begeistern und zeigen. dass das Land auch viel zu bieten hat. Das Lokal hat eine urige Schenke aber auch einen hellen Gastraum. Schafft er es, seine Mitstreiter vom Ambiente und Konzept zu überzeugen oder ist sein Lokal nur ein "verschlafenes Landhaus"?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen