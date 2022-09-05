Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy Landhausküche

Kabel EinsFolge vom 05.09.2022
Joyn+
Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy Landhausküche

Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy LandhauskücheJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.09.2022: Im "Gasthaus Grüneklee" gibt es sexy Landhausküche

44 Min.Folge vom 05.09.2022Ab 12

Auftakt in eine neue Woche im Münsterland. Der Startschuss fällt bei Gastgeber Jörg im "LANDHAUS GRÜNEKLEE". Jörg will seine Gäste mit seiner Landhausküche begeistern und zeigen. dass das Land auch viel zu bieten hat. Das Lokal hat eine urige Schenke aber auch einen hellen Gastraum. Schafft er es, seine Mitstreiter vom Ambiente und Konzept zu überzeugen oder ist sein Lokal nur ein "verschlafenes Landhaus"?

Alle verfügbaren Folgen