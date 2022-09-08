Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in Borken

Kabel EinsFolge vom 08.09.2022
Joyn+
Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in Borken

Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in BorkenJetzt ohne Werbung streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 08.09.2022: Das "Zum Blauen See" : Kulinarische Institution in Borken

44 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12

Thomas möchte mit seinem Restaurant "Zum Blauen See" in Dorsten glänzen. Das Lokal ist mit über 50 Jahren Beständigkeit eine Konstante im Ort. Thomas hat dem Lokal eine neue, moderne Optik verliehen. Wird er mit seinen vielen kulinarischen Facetten vom Brathering über Austern und Kaviar bis zum indischen Thunfisch überzeugen oder baden gehen?

Alle verfügbaren Folgen