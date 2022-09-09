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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Beim "trüffel & bohne" gibt es was zu lernen

Kabel EinsFolge vom 09.09.2022
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Folge vom 09.09.2022: Beim "trüffel & bohne" gibt es was zu lernen

44 Min.Folge vom 09.09.2022Ab 12

Das Finale findet in Rhede, im Herzen vom Münsterland, bei Ralf im "trüffel & bohne" statt. Er bietet dort eine Mischung aus Restaurant und Kochschule an. In dem neuen modernen Gebäude soll sich jede:r wohlfühlen. Die Produkte, die benutzt werden, sind alle regional und haben sogar ein genaues Herkunftslabel. Ob die Konkurrenz die Spannbreite zwischen edel und bodenständig zu schätzen weiß?

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