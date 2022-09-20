Nachhaltig-exotische Küche gibt es im "CALEO"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.09.2022: Nachhaltig-exotische Küche gibt es im "CALEO"
44 Min.Folge vom 20.09.2022Ab 12
Weiter geht es mitten in Mainz mit Ella. Die Geschäftsführerin behauptet von ihrem Lokal, dass sie sehr nachhaltig arbeiten, obwohl exotisches Fleisch wie Krokodil oder Zebra angeboten wird. Schafft es Ella, ihre Kolleg:innen auf eine Genuss-Safari mitzunehmen oder springt der Funke nicht über?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen