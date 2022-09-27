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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Es wird scharf auf der kulinarischen Reise im "Abyssinia"

Kabel EinsFolge vom 27.09.2022
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Folge vom 27.09.2022: Es wird scharf auf der kulinarischen Reise im "Abyssinia"

44 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12

Heute begibt sich die Gastronomenriege auf eine kulinarische Reise nach Äthiopien. Im Stadtzentrum Ulms begrüßt Charles die Kollegen in seinem kleinen Lokal "Abyssinia", in dem er zusammen mit seiner Frau landestypische Speisen anbietet. Mit exotischen Gerichten will sich der stets gut gelaunte Charles den Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Kann er die Mitstreiter geschmacklich überzeugen?

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