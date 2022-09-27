Es wird scharf auf der kulinarischen Reise im "Abyssinia"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 27.09.2022: Es wird scharf auf der kulinarischen Reise im "Abyssinia"
44 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12
Heute begibt sich die Gastronomenriege auf eine kulinarische Reise nach Äthiopien. Im Stadtzentrum Ulms begrüßt Charles die Kollegen in seinem kleinen Lokal "Abyssinia", in dem er zusammen mit seiner Frau landestypische Speisen anbietet. Mit exotischen Gerichten will sich der stets gut gelaunte Charles den Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Kann er die Mitstreiter geschmacklich überzeugen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen