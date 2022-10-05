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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im "Cut & Chill" ist #allesaußergewöhnlich

Kabel EinsFolge vom 05.10.2022
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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.10.2022: Im "Cut & Chill" ist #allesaußergewöhnlich

44 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12

Am zweiten Tag geht es für den Profikoch Mike Süsser auf eine Golfanlage in Rostock. Dort begrüßen der Gastgeber Patrick und sein Koch Enrico die Gäste im modernen, gehobenen Ambiente. "Alles, außer gewöhnlich" lautet deren Motto, das sie in allen Facetten präsentieren möchten. Mit altbekannten Gerichten, aber neu interpretiert, möchten die Gastgeber den Goldenen Teller und somit den Sieg in ihren Lokal holen.

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