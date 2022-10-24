Spanische Spezialitäten in dem alten Flugzeughangar bei "Zachmanns"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 24.10.2022: Spanische Spezialitäten in dem alten Flugzeughangar bei "Zachmanns"
44 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12
Den Anfang in Braunschweig macht Gastgeber Dirk. Er will seine Mitstreiter im "Zachmanns" mit einer Mischung aus deutschen und spanischen Gerichten überzeugen. Wird es ihm gelingen, mit diesem außergewöhnlichen Mix seine Gäste zufrieden zu stellen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen