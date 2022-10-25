Traditionelle deutsche Küche direkt am See: Lokal "Eixer Haus am See"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.10.2022: Traditionelle deutsche Küche direkt am See: Lokal "Eixer Haus am See"
44 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
Weiter geht es mit Christian und seinem Restaurant "Eixer Haus am See" im Stadtteil Peine. Wie der Name schon verrät, liegt sein Lokal direkt am Wasser. Hier bietet er traditionelle deutsche Küche an und will damit seine Konkurrenz überzeugen. Schafft er das?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen