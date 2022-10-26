Kubanische Küche mitten in Braunschweig: "A lo Cubano"Jetzt ohne Werbung streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.10.2022: Kubanische Küche mitten in Braunschweig: "A lo Cubano"
44 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Zur Wochenmitte möchte Anio mit seinem Lokal "A lo Cubano" mitten in Braunschweig seine Mitstreiter in die Welt der kubanischen Küche entführen. Der gebürtige Kubaner will mit seiner One-Man-Show die Konkurrenz mitreißen und davon überzeugen, dass Kuba kulinarisch etwas zu bieten hat. Ob ihm das gelingt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen