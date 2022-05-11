Ruhe und gehobene Küche im "Monrepos Gutsschenke"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 11.05.2022: Ruhe und gehobene Küche im "Monrepos Gutsschenke"
44 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12
In der Wochenmitte geht es nach Ludwigsburg zu Giuseppe ins "Seeschloss Monrepos". Monrepos ist französisch und steht für "meine Ruhe". Die Gutsschenke befindet sich auf einer großen Anlage mit vielen Erlebnismöglichkeiten. Giuseppe will seine Gäste und Mitstreiter mit gehobener Küche und gutem Service in feinem Ambiente beeindrucken. Gelingt es ihm die hohen Erwartungen zu erfüllen?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen