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Ruhe und gehobene Küche im "Monrepos Gutsschenke"

Kabel EinsFolge vom 11.05.2022
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Folge vom 11.05.2022: Ruhe und gehobene Küche im "Monrepos Gutsschenke"

44 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

In der Wochenmitte geht es nach Ludwigsburg zu Giuseppe ins "Seeschloss Monrepos". Monrepos ist französisch und steht für "meine Ruhe". Die Gutsschenke befindet sich auf einer großen Anlage mit vielen Erlebnismöglichkeiten. Giuseppe will seine Gäste und Mitstreiter mit gehobener Küche und gutem Service in feinem Ambiente beeindrucken. Gelingt es ihm die hohen Erwartungen zu erfüllen?

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