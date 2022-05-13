Ungarische Gastfreundlichkeit im FuchshofJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 13.05.2022: Ungarische Gastfreundlichkeit im Fuchshof
44 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Wochenfinale mit internationaler Küche und ungarischer Gastfreundlichkeit: Mike Süsser besucht Gastgeber Peter in Ludwigsburg. Der Betriebsleiter möchte mit einem Mix aus moderner und traditioneller Gastronomie sowie gehobenem Service punkten. Ob sich der Spitzenkoch und die strengen Mitstreiter davon überzeugen lassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen