Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.05.2022: "Rehlinger Hof", Rehlingen
44 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Zur Halbzeit der Woche führt es Mike Süsser und unsere Gastronom:innen nach Rehlingen, wo Gastgeber Markus im "Rehlinger Hof" an den Töpfen steht. Modern interpretierte Landhausküche soll die Gäste hier vom Hocker hauen. Gelingt das auch heute?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen