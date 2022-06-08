Kann man bei "Hazzblot" kaiserliches Essen erwarten?Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 08.06.2022: Kann man bei "Hazzblot" kaiserliches Essen erwarten?
44 Min.Folge vom 08.06.2022Ab 12
In mitten der Aachener Innenstadt, fast genau neben dem Kaiserdom befindet sich das Hazzblot. Hier hießt es "deutsch-französische Küche mit einem Aachener Twist". Wird Mark am Ende der Woche zum kulinarischen Kaiser von Aachen gekrönt?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen