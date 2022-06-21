Im "WALDKATER" kann man nicht nur gut essen gehenJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 21.06.2022: Im "WALDKATER" kann man nicht nur gut essen gehen
44 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12
Der "WALDKATER" in Langenhagen ist ein großes Ausflugslokal mit Erlebnisfaktor. Der heutige Gastgeber Florian bietet seinen Gästen einen Streichelzoo, ein Trampolin, eine Showbühne und vieles mehr. An schönen Tagen tummeln sich hier über 1.000 Menschen. Dass auch die Kulinarik stimmt, will Florian heute beweisen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen