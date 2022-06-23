Leckere Speisen und kreative Cocktails im "Tenshi"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 23.06.2022: Leckere Speisen und kreative Cocktails im "Tenshi"
44 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Am vorletzten Tag geht es nach Hannover Stadt. Ganz in der Nähe vom Steintor betreibt Tobias sein stylisches Gastrokonzept das "tenshi". Eine Bar mit fernöstlicher Küche. Er verspricht seinen Gästen himmlisch leckere Speisen und kreative Cocktails. Die Erwartungen an den Gastgeber sind hoch.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen