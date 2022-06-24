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Italienischer geht's nicht! Das "Trattoria Stromboli"

Kabel EinsFolge vom 24.06.2022
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Folge vom 24.06.2022: Italienischer geht's nicht! Das "Trattoria Stromboli"

44 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

"Trattoria Stromboli" - der Name ist Programm, italienischer geht's nicht. Der kleine Familienbetrieb liegt in Hemmingen, ein Vorort südlich von Hannover. Hier steht Roberto, der jüngste Gastronom dieser Woche, in der Küche. Für alle ist er ein großes Fragezeichen, denn der Deutsch-Italiener war die Woche über sehr still und zurückhaltend. Alles nur Taktik? Roberto blüht am Finaltag plötzlich auf und macht es nochmal richtig spannend.

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