Das "Kreuz Singen" ist jung und dynamischJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 28.06.2022: Das "Kreuz Singen" ist jung und dynamisch
44 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12
Gastgeber Sebastian "Sebi" hält das Niveau am Bodensee im "Kreuz Singen" an Tag zwei weiterhin hoch. Auf Mike Süsser und die Gastronom:innen warten ein junges Team und eine moderne Küche. Die Woche scheint spannend zu werden!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen