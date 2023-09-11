Das "Herr Lehmann" überrascht mit einer coolen Outdoor-KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.09.2023: Das "Herr Lehmann" überrascht mit einer coolen Outdoor-Küche
44 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Der Startschuss für die Woche am Niederrhein fällt in Kevelaer im "HERR LEHMANN", das mit modernem Look und Crossover-Gerichten Jung und Alt ansprechen will. Inhaber Michael empfängt seine Kollegen voller Vorfreude, denn mit ihrer Outdoor-Küche wollen sie der Konkurrenz mächtig einheizen. Ob die Kollegen zum Wochenstart großzügig sind und die Punktekasse klingeln lassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen