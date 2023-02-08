Ohne Liebe geht gar nichts im Lokal "Ratskeller"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.02.2023: Ohne Liebe geht gar nichts im Lokal "Ratskeller"
44 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Zur Wochenmitte geht es in den Hamburger Vorort Buxtehude. Dort liegt das Restaurant von Gastgeber und Koch Kim. Er will die Mitstreiter:innen mit seiner modernen Version eines Ratskellers überzeugen. Neben neu interpretierten Klassikern bietet er daher auch viele vegetarische und vegane Gerichte an. Kann er sich damit den Sieg holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins