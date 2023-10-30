Türkische Spezialitäten im "Duble Meze Grill"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.10.2023: Türkische Spezialitäten im "Duble Meze Grill"
44 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12
Zum Wochenstart in Frankfurt am Main geht es zu Tayfun und Baris, die original türkische Spezialitäten anbieten. Im "DUBLE MEZE GRILL" prüfen die beiden die Geschmacksknospen ihrer Kontrahenten auf Herz und Nieren, das alles mit einem ordentlichen Schluck Raki aufs Haus. Klingt nach einem vielversprechenden Wochenauftakt mit Gaumenfreude. Ob das wirklich so ist, werden Mike Süsser und die Mitstreiter herausfinden.
