Bliesgau Scheune: Restaurant im ErlebnisparkJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.02.2024: Bliesgau Scheune: Restaurant im Erlebnispark
44 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12
Heute geht's in den Erlebnispark Bliesgau. Nahe der französischen Grenze bietet Karl neben seinem Scheunenrestaurant diverse Aktivitäten wie Minigolf, Eisstockschießen und Grillhütten als Rundum-Paket für einen Ganztagesausflug an. Die kulinarische Ausrichtung ist ein Mix aus französischer und saarländischer Küche, bei dem auch die berühmte Lyoner nicht fehlen darf. Schafft er es, die Konkurrenten zu überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins