Japan-Flair und heiße Platte im Lokal "Teppanyaki"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 10.01.2023: Japan-Flair und heiße Platte im Lokal "Teppanyaki"
44 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12
Heute geht es zum japanischen Spezialitätenrestaurant "Teppanyaki" in der Düsseldorfer Stadtmitte. Gastgeber Benjamin möchte seine Mitstreiter:innen mit hochwertigen Produkten, original Wagyu Rind aus Japan und einem besonderen Show-Erlebnis überzeugen. Ob er bei der Konkurrenz punkten kann, wird sich zeigen.
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen