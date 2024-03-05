Kreativität auf Platz eins im Restaurant "Eli"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.03.2024: Kreativität auf Platz eins im Restaurant "Eli"
44 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Heute gibt es levantinische Küche im israelischen Restaurant "eli". Das Lokal wird betrieben von Konstantin. Er und sein junges Team möchten vor allem mit kreativen Ideen Punkte sammeln. Kommt das bei allen gut an oder sorgt es für Diskussionen und Kritik?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen