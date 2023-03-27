Deutsche Basics "aber auch Ziegenkäse" im "Zum Achter"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.03.2023: Deutsche Basics "aber auch Ziegenkäse" im "Zum Achter"
44 Min.Folge vom 27.03.2023Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in den Städten Mannheim und Heidelberg: Den Anfang macht Gastgeberin Ursula. Mit ihrem Restaurant im Vereinsheim eines Ruderclubs will sie den Gästen zeigen, dass Vereinsgastronomie nicht nur bodenständig ist und mit den anderen Konzepten genauso mithalten kann. Werden die anderen das auch so sehen oder wird Uschi mit ihrem Schnitzel baden gehen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins