Tradition bewahren und Neues wagen im Lokal "Wirtschaft am Zault"Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 12.01.2023: Tradition bewahren und Neues wagen im Lokal "Wirtschaft am Zault"
44 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Heute geht es zum Hotelrestaurant "Wirtschaft am Zault". Die ehemalige Zollstation wird von Gastgeber Sascha geleitet, bei dem deutsche regionale Küche mit mediterranem Einfluss auf dem Programm steht. Ob er seine Mitstreiter:innen wohl heute zu neuen Stammgästen macht?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen