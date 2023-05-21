"Futtern wie bei Muttern" im Lokal "NEUE FÄRBEREI"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.05.2023: "Futtern wie bei Muttern" im Lokal "NEUE FÄRBEREI"
44 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
Heute geht es zu Gastgeber Stephan. Ganz nach dem Motto "Futtern wie bei Muttern" erwartet die Mitstreiter laut Stephan ein Konzept, das so noch nicht in der Region vertreten ist. Ob er damit bei den Kollegen punkten kann?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins